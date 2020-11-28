شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف منفلوط يدشن كنيسة السيدة العذراء ويرقى راهبين لدرجة الكهنوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، صباح اليوم السبت، صلاة تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم من دير الأمير تادرس الشطبى ببنى شقير، كما قام بترقية الراهب باخوميوس الشطبى، والراهب مقار الشطبى، إلى رتبة القسيسية .





صلوات القداس

وكانت مطرانية منفلوط ، أعلنت عن ترقية كل من الراهب باخوميوس الشطبي، الراهب مقار الشطبي، الراهب بولا الشطبي، والراهب ايسيذوروس الشطبى إلى رتبة الدياكونية "شماس".

يذكر أن، أحدث تدشين لكنيسة قبطية، تم الأربعاء 4 نوفمبر، حيث ترأس البابا تواضروس الثانى، صلوات تدشين كنيسة الشهيدة دميانه بابادبلو فى شبرا، بحضور عدد من الأساقفة والآباء الكهنة ومجلس الكنيسة ومهندسى التصميم، وبسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، شارك عدد قليل من الشعب.

وكان البابا تواضروس الثاني، دشن الشهر الماضى، كنيسة مارجرجس بالشاطبى، في الإسكندرية، وذلك في إطار زيارته للمحافظة التي استمرت عدة أيام، كما دشن فى وقت سابق كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 900 مصلّ.