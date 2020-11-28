شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. الطماطم بـ7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بـ7 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر بـ8 جنيهات، والخيار بـ7.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات والليمون بـ7 جنيهات. الفاصوليا الخضراء بـ8.5 جنيه. التفاح السكرى بـ25 جنيها ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 . ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ12.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- العنب بـ17 جنيها. - التفاح الإيطالى بـ23 جنيها. - الباذنجان الأبيض بـ5.5 جنيه.

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