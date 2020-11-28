شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينذر مسئولى النظافة بأحياء الدقى والعجوزة لتدنى المستوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعدد من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية، حيث شملت الجولة شوارع جزيرة العرب والسودان والنيل وجلال الدين الحمامصي وجامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز.

وأعرب المحافظ عن عدم رضاه عن نسب تنفيذ الأعمال فى بعض المحاور حتى الأن موجها رئيس حى العجوزة بالمتابعه اليومية مع الشركة للانتهاء من الأعمال الجارية بجزيرة العرب وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث جاري الآن أعمال تنسيق الجزيرة الوسطي ونقل كابلات الكهرباء والاتصالات .

وخلال تفقده شارع السودان كلف المحافظ بمتابعة الأعمال التي تم تنفيذها ومدي جدية الشركة في الالتزام بالتنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

كما تفقد المحافظ مستوي النظافة أسفل كوبري الدقي وبشوارع النيل والتحرير، مشددا علي رئيس الحي بالمتابعة الجادة لأعمال رفع المحلفات وموجها إنذار إلى مسئولى النظافة بأحياء الدقى والعجوزة بعدم السماح بالتقصير فى العمل ورفع المخلفات والتجريد على مدار اليوم، ومتابعة أداء شركات النظافة والحفاظ على المظهر العام للشوارع.

كما وجه المحافظ بإجراء حصر شامل ودقيق لكافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع لوضع خطة شاملة لرفع تلك السيارات على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لما تعكسه من مظهر غير حضارى على الشوارع والمحاور، مشدداً على رؤساء الأحياء بمتابعة ساحات الانتظار الكائنة بنطاق كل حى، وما يتم تحصيله منها وفقا للوائح والإجراءات المنظمة لذلك، لتحقيق عائد استثمارى يتم استخدامه فى دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ بمراجعة أرصفة المشاة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، والتأكد من التزام الشركة المسئوله عن الأعمال بالشارع بتلافى الملاحظات التى تم رصدها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة.







































