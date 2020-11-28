أمن المنافذ: ضبط قضيتين تهريب.. وتنفيذ 175 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 2 قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع - مستحضرات تجميل)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط 1قضية.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 33 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، و1535مخالفة مرورية متنوعة. وتنفيذ 175 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.