محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض اختفاء رفات طفله، وتبين أن المبلغ وراء ارتكاب الواقعة لانتقام من طليقته وأسرتها لإجبارها على التنازل عن قضايا ضده في الدقهلية .
كان مركز تمي الأمديد، تلقى بلاغًا من مزارع 33 سنة مقيم بدائرة المركز، باكتشافه كسر باب المقبرة الخاصة بكريمته 4 سنوات الكائنة بمقابر القرية، وعدم وجود رفاتها، واتهم مطلقته ربة منزل 21 سنة وأفراد عائلتها بارتكاب الواقعة.
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، من خلال تطوير مناقشة المُبلغ إلى اعترافه بقيامه بالتوجه إلى المقبرة، وكسر بابها واستخراج رفات كريمته والتوجه بها إلى ترعة مجاورة للمقابر بذات القرية وإعادة دفنها على حافتها بدافع اتهام طلقته وأفراد عائلتها بارتكابهم الواقعة لإجبارهم على التنازل عن القضايا المحررة بينهما والصادر في بعضها أحكام قضائية ضده.
وتم بإرشاد المتهم العثور على الرفات بالمكان المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأب سرقها ليتهم الأم".. الأمن العام يكشف لغز اختفاء رفات طفلة بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.