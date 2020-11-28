"الأب سرقها ليتهم الأم".. الأمن العام يكشف لغز اختفاء رفات طفلة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض اختفاء رفات طفله، وتبين أن المبلغ وراء ارتكاب الواقعة لانتقام من طليقته وأسرتها لإجبارها على التنازل عن قضايا ضده في الدقهلية .

كان مركز تمي الأمديد، تلقى بلاغًا من مزارع 33 سنة مقيم بدائرة المركز، باكتشافه كسر باب المقبرة الخاصة بكريمته 4 سنوات الكائنة بمقابر القرية، وعدم وجود رفاتها، واتهم مطلقته ربة منزل 21 سنة وأفراد عائلتها بارتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، من خلال تطوير مناقشة المُبلغ إلى اعترافه بقيامه بالتوجه إلى المقبرة، وكسر بابها واستخراج رفات كريمته والتوجه بها إلى ترعة مجاورة للمقابر بذات القرية وإعادة دفنها على حافتها بدافع اتهام طلقته وأفراد عائلتها بارتكابهم الواقعة لإجبارهم على التنازل عن القضايا المحررة بينهما والصادر في بعضها أحكام قضائية ضده.

وتم بإرشاد المتهم العثور على الرفات بالمكان المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.