عبر الفيس بوك.. ضبط ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الآداب، إحدى الفتيات لإدارتها صفحة لممارسة الأعمال المنافية للأداب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي قيام المسئولة عن إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور فتيات وبعض العبارات التي تبدى من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وتبين أنها (بدون عمل – مقيمه بمحافظة القاهرة) .

وبمواجهتها أقرت بنشاطها في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض، كما ضُبط بحوزتها (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور.