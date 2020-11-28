"الأمن العام": ضبط 149 قضية مخدرات.. وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 47 قطعة سلاح ناري، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 52850 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن 14 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و324 دراجة نارية مخالفة، و21335 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.