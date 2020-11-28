سداد المقدم لا يعني الحجز.. الإسكان: بيع 365 ألف كراسة شروط للشقق السكنية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين سينتهي يوم 7 ديسمبر المقبل، حيث يجري طرح 125 ألف وحدة ضمن المشروعين.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإقبال على التقديم لحجز وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فاق التوقعات بكثير، حيث تم بيع 365 ألف كراسة شروط تقريبا، بينما سدد جدية الحجز حوالي 167، كما سجل على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز 95 ألف متقدم.

وتابعت: "دفع مقدم الحجز ليس معناه أن مقدم الطلب حجز وحدة ضمن المشروع، لكن لابد من تحميل المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط وإتمام تسجيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الوحدات سيتم تسليمها بعد 3 سنوات وبعد انتهاء الحجز سيكون لدينا معلومات واضحة عن رغبات المتقدمين، وبالتالي سيتم تنفيذ الوحدات وفقا لهذه الرغبات.

وأوضحت أن أكثر المدن بها طلبات للحجز هي مدينة حدائق العاصمة، ثم أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، ثم مدينة العاشر من رمضان و15 مايو.

ويتم توجيه شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والتي تبداء من 12.5 ألف للوحدة الـ 75 مترا و15.5 ألف للوحدة الـ 90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

توجد شقق الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

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