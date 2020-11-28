القوى العاملة: مصريان يحصلان على 774 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات اثنين من العاملين المصريين بالقطاع الطبي بالمملكة.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات المالية المتأخرة 186 ألفا و635 ريالا سعوديا، حيث كانت مستحقات "أ. أ. م. أ." 116 ألفاً و 128 ريالا، ومستحقات "ش.س.م" 70 ألفاً و507 ريالا، أي ما يوازي 774 ألفاً و535 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العاملين المذكورين ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن العاملان كان يعملان لدى إحدى المؤسسات الطبية، وحدثت خلافات بينهما وبين المؤسسة، وقاما برفع دعوى عمالية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية والتي قضت لهما بمستحقاتهم السالفة الذكر.

وأوضح رجائي، أنه نظراً لطول فترة النزاع ورغبة من مكتب التمثيل العمالي في حصول المواطنين على مستحقاتهم دون الانتظار لحين السير في إجراءات التنفيذ المعقدة، فقد تم التواصل الودي مع رئيس مجلس إدارة الشركة لتسوية الخلافات بالطريقة الودية ، حيث توافقت رغبة الطرفين فى التسوية الودية وقامت الشركة بصرف كافة المستحقات للعاملين"أ. أ. م. أ." ، و"ش.س.م" بموجب الإيداع البنكي في حساب المواطنين.

ووجه المواطنون الشكر لوزير القوى العاملة، علي جهود مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تدخله لإنهاء الخلافات بالطرق الودية والحصول على مستحقاتهم.