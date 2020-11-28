مارس الرياضة وابتعد عن التدخين.. الصحة توجه 5 نصائح للحفاظ على القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، 5 نصائح ضرورية لاتباعها للحفاظ على صحة القلب. وتضمنت النصائح، بحسب صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، ما يلي:

- قلل من تناول الملح.

- حافظ على وزن جسمك.

- تناول وجبات صحية.

- ابتعد عن التدخين.

- مارس الرياضة بانتظام.

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