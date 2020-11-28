رئيس "حماية المستهلك": آليات جديدة لحماية المرأة من الغش والخداع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور أحمد سمير فرج، الرئيس التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، على أنه سيتم اتباع آليات جديدة لحماية المرأة من الغش والخداع الإلكتروني من خلال الصفحات الإلكترونية الوهمية وغير المرخصة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال ندوة "تحديات المرأة المصرية في عالم متغير" التي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت عبر تقنية "فيديوكونفرانس".

وشددت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، ضرورة التعاون بين المجلس والهيئات والمؤسسات الإعلامية والرقابية سواء في الدراما أو السينما أو البرامج في الراديو والتلفزيون وذلك لأهمية دور وسائل الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا ذات الانعكاس السلبي على المرأة المصرية.

وتم خلال الندوة عرض مجموعة من أوراق السياسات التي أعدها أعضاء اللجنة ومنها ورقة عن الجرائم الإلكترونية وما يؤثر منها على المرأة من الإتجار بالمرأة واستغلالها والابتزاز المادي والمعنوي بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية والتجارية من الغش التجاري والنصب والتي تستهدف المرأة في المقام الأول.

كما تم عرض ورقة تناولت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي غير المرشدة والاستخدام غير الآمن لها من جانب المرأة والذي يؤثر سلبا على الحياة الشخصية وكيان الأسرة، بالإضافة إلى عرض مبادرة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تحت مسمى (غير الصورة) وهي ضرورة لتفعيل الكود الإعلامي الصادر عن اللجنة في جميع وسائل الإعلام.

شارك في الندوة أكثر من 60 مشاركا من بين أعضاء المجلس ومقرري الفروع من المحافظات المختلفة إلى جانب الدكتور أحمد سمير فرج الرئيس التنفيذي لجهاز حماية المستهلك وعدد كبير من المهتمين والإعلاميين.

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