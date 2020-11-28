شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان الجامعي يبدأ إجراء زراعة الكلي قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه في إطار تنفيذ توجهات الدولة وزارة التعليم العالي لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية والعمل على تخفيف العبء عن كاهل مرضي الكلي بأسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد تم عقد إجتماع تحضيري برئاسة الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ومدير برنامج زراعة الكلى بمستشفى أسوان الجامعي وذلك لدراسة مدى جاهزية مستشفى أسوان الجامعي استعدادا لتوجيه دعوة اللجنة المتخصصة من خلال وزارة الصحة للبدء في زراعة الكلى بمستشفى أسوان الجامعي وذلك بحضور الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعي.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أنه جاري تطوير قسم المسالك استعدادا لإجراء عمليات زراعة الكلي بالمستشفى الجامعي.

شهد الاجتماع أعضاء قسم المسالك واعضاء قسم أمراض الكلي قسم الباثولوجيا الإكلينيكية وقسم التخدير ووحدة الجودة ووحدة مكافحة العدوى وقسم الأشعة التشخيصية وتم تدريب فريق العمل بالمستشفيات الكبرى المتخصصة مثل مركز الدكتور محمد غنيم بالمنصورة وذلك لإعداد القوى البشرية المؤهلة علميا وطبيا وإداريا. والعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة من أجهزة ومعامل وغرف عمليات عنايه مركزه بعد إجراء جراحات حالات زراعة الكلى وأهم الاستعدادات لاستقبال اللجنة المنوط بها منح التراخيص للبدء في زراعة الكلى بمستشفى أسوان الجامعي

ويعد هذا التوجه لحل مشاكل مرضى الفشل الكلوي الذين يترددون على وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأشار الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي بان الاجتماع تناول عرض جميع المتطلبات اللازمة لإجراء عمليات زراعة الكلي بالمستشفى الجامعي بأسوان والتي لها أثر كبير على المريض والأسرة من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية من حيث أن مريض الفشل الكلوي يتوقف عن العمل مما يؤثر على دخل الأسرة كما أنه يكلف الدولة أعباء اقتصادية كبيرة خلال فترة المرض وتعد عمليات زراعة الكلي أقل تكلفة للمريض من تكلفة الغسيل بل تجعله قادر على العمل والإنتاج والتحسن تدريجيا والقيام بممارسة مهامه في حياته بشكل أفضل.