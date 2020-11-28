شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «حماية المستهلك» للمواطنين بسبب المحال التجارية غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، مطالبته للمواطنين ضرورة شراء المنتجات والسلع من الأماكن الموثوق فيها، منعا للتعرض لعمليات الغش والخداع، ووقوع المواطنين فريسة المنتجات المقلدة والمغشوشة، خاصة وسط التخفيضات على المنتجات بالمنصات المختلفة والمحلات في عروض الجمعة البيضاء.

وأرسل جهاز حماية المستهلك رسائل sms على المحمول للمواطنين يناشدهم خلالها شراء المنتجات والسلع من المنصات الموثوقة والمحلات التجارية المرخصة، تجنبا لخداعهم، مؤكدا أنه في حال وجود أي شكوى يمكنهم التواصل مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن «19588» من أي تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg.

كان جهاز حماية المستهلك قد حذر في وقت سابق، الموردين «المصنعين والبائعين ومقدمى الخدمات» من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين في ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء في مصر والعالم العربى، وتعرف عالمياً بتخفيضات Black Friday.

وأكد الجهاز على أنه سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء في ضوء نص الماده (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التي تلزم المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه في خلط أو غلط، مشدداً على ان عقوبة الاعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 2مليون جنيه.