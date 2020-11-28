شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: مصر نجحت في تنظيم أول مؤتمر افتراضي استثنائي لـ«cop14» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت أمانة اتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي وجميع أعضاءها بجهود مصر وقيادتها خلال رئاستها مؤتمر الاطراف للاتفاقية cop14 وفى ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماعات المكثفة على مدار شهرين، والتي عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع أعضاء المكتب التنفيذي لتنفيذ قرارات المؤتمر والتفاوض والاهتمام بكافة المناقشات لاعتماد موازنة 2021 لصالح كافة الأطراف وللحفاظ على سير أعمال الأمانة خلال الفترة المقبلة وحتى بدء أعمال المؤتمر الخامس عشر COP15 وتسليم المؤتمر لدولة الصين.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا المؤتمر يعد نجاحا لمصر في عقد مؤتمر استثنائي لاعتماد موازنة أمانة الاتفاقية لما بعد 2020 ولمدة عام لاستكمال اعمالها لحماية التنوع البيولوجي عالميًا في ظل انتشار جائحة كورونا العالمية التي حالت دون تسليم المؤتمر لدولة الصين.

وأضافت فؤاد أن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الاستثنائي الثاني في تاريخ الاتفاقية كما يعد الأول الذي يعقد افتراضيا من خلال استخدام الانترنت نظرا للأوضاع العالمية الراهنة والتي فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية عالميًا للحد من الجائحة.

وأوضحت فؤاد أنه جاري حاليًا اعتماد الموازنة من كافة الأطراف من خلال أسلوب التمرير الصامت لتكون الموازنة اعتمدت إذا لم يتم تقديم أي ملاحظات لقطع الصمت خلال فترة الانعقاد والتي انتهت أمس الجمعة في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر.

وأكدت أنه تأتي أهمية اعتماد الموازنة في ضمان استمرار قيام الهيئة العلمية والتقنية وهيئة المتابعة في القيام بأعمالها في مناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 واعتمادها لتسليمها لمؤتمر الاطراف الخامس عشر بالمزمع عقده بالصين.