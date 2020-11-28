شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. تنفيذ 122 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة عن البدء في تنفيذ ما يقرب من ١٢٢ الف وحدة بمنطقة غرب المطار. وأشار الجهاز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنه يجرى الٱن تنفيذ ٢٤٨٨٨٨ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي بالمنطقة. فيما تفقد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز المشروعات الجارية، مشددا على الإنتهاء من تنفيذه في الوقت المحدد له. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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