شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية وداخلية لنقل 6600 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم السبت، 58 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، "الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، المدينة المنورة، الدمام، تونس، لاجوس، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أبوجا، أبوظبي، الخرطوم، لندن، باريس، مدريد، عمان، ميلانو، دبي، البحرين، موسكو، اسطنبول، جنيف، الشارقة، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، بودابيست، فرانكفورت، أثينا، فيينا"، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية إلى كل من، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6600 راكب.

وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتحديد آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وإلزام أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.