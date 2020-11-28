شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 85 شابا وصرف 231 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 85 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 143 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسى مدير المديرية -فى تقريره للوزير- عن إنجازات شهر أكتوبر الماضى أن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا بصرف 46 منحة مولود بمبلغ 93 ألف جنيه، و 31 منحة زواج 93 ألف جنيه، و 17 منحة وفاة 34 ألف جنيه، و3 عمليات جراحية كبرى وصغرى بـ 11 ألف جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه 231 ألف جنيه لـ 97 عاملا من المسجلين بالمديرية .

وقال سنوسى، إن المديرية قامت باستخراج 42 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 104 منشآت بنظام الدورى النهارى، والقيام بـ 15 حملة، وتحرير 17 محاضر سلامة وصحة مهنية، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 400 منشأة وتسجيل 18 مخالفة، والقيام بـ 6 حملات، بالإضافة إلى بحث 17 شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالى .