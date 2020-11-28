شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعقد الاجتماع الثانى لمؤتمر الأطراف لاتفافية التنوع البيولوجى لاعتماد موازنة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت أمانة اتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجى وجميع أعضاءها بجهود مصر وقيادتها خلال رئاستها مؤتمر الأطراف للاتفاقية cop14 وفى ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا وجاء ذلك خلال الاجتماعات المكثفة على مدار شهرين والتى عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء المكتب التنفيذى لتنفيذ قرارات المؤتمر والتفاوض والاهتمام بكافة المناقشات لاعتماد موازنة 2021 لصالح كافة الأطراف وللحفاظ على سير اعمال الامانة خلال الفترة المقبلة وحتى بدء اعمال المؤتمر الخامس عشر COP15 وتسليم المؤتمر لدولة الصين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى أن هذا المؤتمر يعد نجاحا لمصر فى عقد مؤتمر استثنائى لاعتماد موازنة أمانة الاتفاقية لما بعد 2020 ولمدة عام لاستكمال أعمالها لحماية التنوع البيولوجى عالميا فى ظل انتشار جائحة كورونا العالمية التى حالت دون تسليم المؤتمر لدولة الصين.

وأضافت وزيرة البيئة، أن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الاستثنائى الثانى فى تاريخ الاتفاقية كما يعد الاول الذى يعقد افتراضيا من خلال استخدام الانترنت نظرا للأوضاع العالمية الراهنة والتى فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية عالميا للحد من الجائحة.

وأوضحت رئيس مؤتمر الأطراف أنه جارى حاليا اعتماد الموازنة من كافة الأطراف من خلال أسلوب التمرير الصامت لتكون الموازنة اعتمدت اذا لم يتم تقديم أى ملاحظات لقطع الصمت خلال فترة الانعقاد والتى انتهت أمس الجمعة فى تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر .

وأكدت رئيس مؤتمر الأطراف cop14 أنه تأتى أهمية اعتماد الموازنة فى ضمان استمرار قيام الهيئة العلمية والتقنية وهيئة المتابعة فى القيام بأعمالها فى مناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 واعتمادها لتسليمها لمؤتمر الاطراف الخامس عشر بالمزمع عقده بالصين.