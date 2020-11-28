شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الاتحاد من أجل للمتوسط: مصر تسير بخطى ثابتة لاستكمال برامج التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن مصر تسير بخطى ثابتة و سريعة لاستكمال برامج التنمية المستدامة التي أطلقتها خلال السنوات الاخيرة، وقال الأمين العام - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الاوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر وسائل الاتصال في ختام المنتدى الإقليمي الخامس لوزارء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط- إن مصر دولة ناشطة وفاعلة و أحد البلدان المنخرطة بشكل جاد وإيجابي في كافة أنشطة الاتحاد، وتتواجد في نحو 90٪؜ من مشروعات المنظمة الاورومتوسطية.

وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، ذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط وضع الحقائق العلمية أمام صانعي القرار، من خلال أول دراسة من نوعها قام بها ٨٠ من خبراء البيئة والمناخ حول تأثير ظاهرة الاحتباس الحرارى على المنطقة الاورومتوسطية، مضيفا:" وكانت النتائج للاسف تشير الى تأثر منطقتنا بشكل كبير لتكون أكثر منطقة تضررا بهذه الظاهرة، و تزداد حرارة المتوسط بنسبة أعلى ٢٠٪؜ من أي منطقة اخرى في العالم."

وتابع: " و في ضوء تلك الحقائق أمام صانعي القرار،نحن الآن بصدد الاعداد لاجتماعين في غاية الاهمية، الاول حول الاقتصاد الأزرق و يهدف إلى تعزير فرص النمو الاقتصادي بشكل مستدام وغير ضار بالبيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط، و الثاني حول تغير المناخ و سيعقد في شهر مارس من العام القادم بمصر بمشاركة وزراء البيئة".

وكشف السفير ناصر كامل أن وزراء البيئة سيحاولون، خلال هذا الاجتماع المرتقب بالقاهرة، التوافق حول الوفاء بالتزاماتنا الوطنية في إطار اتفاقيات باريس حول المناخ ، وكذلك البرامج المشتركة في مجال التعايش والتكييف مع ظاهرة التغير المناخي لجعل هذه المنطقة من أكثر المناطق نجاحا في مواجهة هذا التحدي.

وكان قد شارك ايضا في المؤتمر الصحفي، السيد جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، وأيمن الصفدي ، وزير الخارجية والمغتربين الأردني، وكذلك وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا.