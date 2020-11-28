دورات مياه وشبكة صرف أمطار.. 15 معلومة عن موقف السرفيس الجديد بالوراق "سعة 600 سيارة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقف سيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق.

ويستعرض الخليج 365 أبرز 15 معلومة عن الموقف الجديد لخدمة المواطنين على النحو التالي:

- تبلغ مساحة الموقف 10 آلاف متر مربع كمرحلة أولى.

- يستهدف أن يكون موقفا نموذجيا يستوعب كافة الخطوط الداخلية.

- مخطط لاستيعاب نقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق والتي تسبب إعاقة مرورية شديدة.

- تم تنفيذه بالتعاون بين محافظة الجيزة والشركة الوطنية للطرق.

- جرى الانتهاء منه خلال فترة وجيزة لحل المشكلات المرورية بالحي.

- يساهم بشكل كبير في حل أزمة الاختناقات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية بحي الوراق.

- سيقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين سواء من داخل الحي أو الأحياء المجاورة نظراً لتنوع الخطوط وارتباطها بالعديد من المناطق بالقاهرة والجيزة.

- يساهم في تقليل المدة الزمنية للرحلة.

- يضم خطوط: (المؤسسة، رمسيس، عتبة، تحرير، روض الفرج، منشأة القناطر، أوسيم، برطس، الكوم الأحمر، شارع عشرة والجزيرة).

- أعمال التطوير شملت تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك للأرضيات بالكامل وأسوار خارجية.

- يضم بوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين.

- به كافتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها.

- يحتوي على غرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي.

- تم تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.

- يبلغ عدد باكيات الموقف 6 باكيات تسع لحوالي 600 سيارة من سيارات السرفيس.