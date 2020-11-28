دورات مياه وشبكة صرف أمطار.. 15 معلومة عن موقف السرفيس الجديد بالوراق "سعة 600 سيارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقف سيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق.
ويستعرض الخليج 365 أبرز 15 معلومة عن الموقف الجديد لخدمة المواطنين على النحو التالي:
- تبلغ مساحة الموقف 10 آلاف متر مربع كمرحلة أولى.
- يستهدف أن يكون موقفا نموذجيا يستوعب كافة الخطوط الداخلية.
- مخطط لاستيعاب نقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق والتي تسبب إعاقة مرورية شديدة.
- تم تنفيذه بالتعاون بين محافظة الجيزة والشركة الوطنية للطرق.
- جرى الانتهاء منه خلال فترة وجيزة لحل المشكلات المرورية بالحي.
- يساهم بشكل كبير في حل أزمة الاختناقات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية بحي الوراق.
- سيقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين سواء من داخل الحي أو الأحياء المجاورة نظراً لتنوع الخطوط وارتباطها بالعديد من المناطق بالقاهرة والجيزة.
- يساهم في تقليل المدة الزمنية للرحلة.
- يضم خطوط: (المؤسسة، رمسيس، عتبة، تحرير، روض الفرج، منشأة القناطر، أوسيم، برطس، الكوم الأحمر، شارع عشرة والجزيرة).
- أعمال التطوير شملت تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك للأرضيات بالكامل وأسوار خارجية.
- يضم بوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين.
- به كافتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها.
- يحتوي على غرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي.
- تم تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.
- يبلغ عدد باكيات الموقف 6 باكيات تسع لحوالي 600 سيارة من سيارات السرفيس.
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