​لبدء أعمال مونوريل 6 أكتوبر.. غلق جزئي بمحور 26 يوليو لمدة 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت محافظة الجيزة، إنه في إطار القيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (مدينة 6 أكتوبر)، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، سيتم البدء في أعمال الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمشروع (على سبيل التجربة) الأمر الذي يستلزم استخدام الجزيرة الوسطى الكائنة بامتداد محور 26 يوليو دائرة مدينة 6 أكتوبر واستقطاع حارة مرورية من الطريق في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، واستقطاع 1م2 من نهر الطريق في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه محور 26 يوليو بطول 200 متر تحديدا في المنطقة المواجهة لمول هايبر وان.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأعمال مستمرة لمدة 10 أيام بدءا من الساعة 12 صباح اليوم السبت الموافق 28/11/2020 وحتى يوم الاثنين الموافق 7/12/2020 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ونوهت المحافظة، بأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية.