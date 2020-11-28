شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية»: لافتات لتفادي زحلقة المطر.. ودوريات لتطهير الشنايش و«المزاريب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولى، مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، أن المنطقة شكلت غرفة عمليات فرعية لرصد أي تأثير للنوات الشتوية التي تهب على الاسكندرية على المواقع الأثرية، وربطها بالغرفة المركزية التابعة لقطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الوزارة.

وأوضح «متولى»، لـ«المصري اليوم»، أن الغرفة مهمتها متابعة جميع المواقع والمباني الأثرية بالاسكندريه ومطروح وسيوة، وتفقد حالتها وتأثير النوات الشتوية عليها، واتخاذ كل الإجراءات لتقليل أثارها، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المواقع الاثرية.

ولفت إلى أنه يتم تسيير دوريات متابعة للتأكد من تنظيف وتطهير وتسليك جميع الشنايش الموجودة في المواقع الأثرية، وكذا المظاريب أعلى الأسطح، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن استكمال اعمال رفع المخلفات من صهريج الباب الاخضر الاثري ورفع كافة المخلفات من الشوارع المحيطة بالصهريج حفاظاً على المظهر الحضاري اللائق للموقع حول الصهريج وحتي يتسنى سهولة رفع تجمعات المياة حفاظاً على الموقع الأثري.

وقال «متولى»، أنه وجه مسؤولى المنطقة الأثرية في سيوة بوضع اللافتات الإرشادية للزائرين، لتفادى الطرق والمسالك الوعرة والتى لا يصلح معها السير نظرا لكونها «مزحلقة بسبب الأمطار»، وتيسيرا عليهم للمناطق التي يمكن زيارتها والطرق التي يجب اتباعها خلال بقائهم في قرية شالى الأثرية التابعة لقطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى.