شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «القابضة للكهرباء» تناقش تغيير رؤساء الشركات والمديونيات غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنعقد غدا الأحد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في ظل ترقب ومطالبات بحركة تغييرات تطول عدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

وستناقش الجمعية العمومية المديوينات على شركات الكهرباء كذلك نسب تحصيل ومدى التزام رؤساء الشركات بتنفيذ خطط تطوير شبكات الكهرباء والمعوقات التي قابلتهم، وكيفية حلها.

وكانت مصادر بوزارة الكهرباء قالت إن عدد من العاملين بالشركة القابضة سبق وان قدمو طلبات للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفيد ضرورة احداث تغيير جذري داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر حيث أن هناك عدد من القيادات خرج من المعاش منذ سنوات ومازال يتقلد نفس المناصب مع ضرورة تدفق دماء جديدة للعمل على التصدي للمعوقات التي تسود بيئة العمل داخل الشركة القابضة على حد تعبير البعض.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات شركات التوزيع التسعة جميعهم تخطوا سن الستين منذ فترة ما عدا اثنان فقط، بينما يتخطي جميع قيادات الشركة القابضة للكهرباء سن المعاش ماعدا اثنان ايضا، وهو ما يحتم على الدكتور شاكر احداث حركة تغييرات تؤدي إلى اختيار شخصيات قيادية شابة يمكنها احداث فارق في عملية ادارة الشركات بما يضمن نجاحها سواء في عملية تنفيذ مخططات قطاع الكهرباء الخاصة بتوزيع أو انتاج الكهرباء وفقا لاحدث الخطط والانظمة.