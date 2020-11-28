شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومخازن أدوية بـ7 إدارات وتضبط 229 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة،شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية ومخازن الأدوية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 229 محضراً بمخالفات متنوعة.

في ادارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر، تنوعت ما بين 21 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لمخزنين أدوية بدون ترخيص وتداول أدوية بدون فواتير، و8 عينات دقيق للتحليل بالمعامل المتخصصة.

وفى إدارة تموين المنتزة، أسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 3 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر بيع مستودع بوتاجاز دون إذن مسبق من التموين، ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين شرق،حررت الحملة 36 محضر شملت 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر لمخزن أدوية بدون ترخيص،وسحب عينات مكرونة وخبز للتحليل بالمعامل المتخصصة.

وفى إدارة تموين العامرية، حررت الحملة 27 محضر تنوعت بين 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، وسحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل بالمعامل المتخصصة .

وفى إدارة تموين العجمى، أسفرت الحملة عن تحرير 49 محضر شملت 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى ادارة تموين برج العرب، أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضر تنوعت بين 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر تجميع شيكارتين دقيق مدعم زنة السيارة 50 كجم، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى إدارة غرب والجمرك، حررت الحملة 26 محضر شملت تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر توقف بقال تموينى عن النشاط بدون إذن مسبق من التموين،و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص.