شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تؤكد انتظام الدراسة بالكليات بعد عطلة الخميس الماضى لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، انتظام الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة اليوم السبت، وذلك بعد عطلة يوم الخميس الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الدكتور محمود علم الدين فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هناك انتظاما كاملا فى كليات الجامعة وفقا للخطة الدراسية والجدول الزمنى لكل كلية سواء المحاضرات بمقر الكليات أو الدراسة عن بعد، وكذلك إتمام امتحانات الميد تيرم بالنسبة للكليات التى انطلقت بها الاختبارات حسب طبيعة كل كلية .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر اعتبار، الخميس الماضى 26 نوفمبر، إجازة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، حرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على استمرار الدراسة عن بُعد من خلال المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات الخدمات الإلكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية، والاستحقاقات، والأمن الإداري، والحماية المدنية، والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة عن بُعد، ومن يحددهم عمداء الكليات والمعاهد وفقًا لاحتياجات العمل، وبشرط تواجد مجموعة عمل لمتابعة سقوط الأمطار والتأكد من سلامة المبانى وفصل الكهرباء عند الاحتياج مع عناصر الأمن لتأمين المباني وتشغيل الطواريء بالإدارة الهندسية.