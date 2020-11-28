شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ هدى المراغى بأرفع وسام في كندا ويصفها بـ"خير سفير لمصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الدكتورة هدى المراغى لحصولها على وسام order of Canada من الحاكم العام لكندا. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة هدى المراغى على أرفع وسام مدنى فى كندا، مؤكدة أنها عنصر نسائي مشرف نفخر به، مشيدة بتميزها ونجاحها وكفاءتها فى مجال الهندسة الميكانيكية.
وأضافت أنها خير سفير لمصر فى الخارج استطاعت أن تثرى مجال التصنيع العالمى بالعديد من الإسهامات جعلتها على رأس أفضل العلماء بمجالها، ما أهلها للحصول على هذا الوسام الرفيع، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.
يذكر ان الدكتورة هدى المراغى تخرجت من كلية الهندسة قسم الإنتاج جامعة القاهرة وحصلت على درجة الدكتوراة من جامعة الهندسة الكندية وصولا إلى توليها منصب عميدة جامعة الهندسة الكندية كأول امرأة تتولي هذا المنصب .
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