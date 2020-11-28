شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم 3 ديسمبر ندوة للمفكر مصطفى الفقى بعنوان "ماذا يدور حولنا؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الخميس المقبل الموافق 3 ديسمبر، ندوة للدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، والتي تعقد بعنوان "ماذا يدور حولنا" بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

ويأتى تنظيم الندوة ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها الجامعة، ضمن الموسم الثقافى لجامعة حلوان، حيث افتتحت الأسبوع الماضى الموسم الثقافى بتنظيم ندوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تحت عنوان "مصر أولا .. لا للتعصب".

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال فى تصريح سابق لـ"الخليج 365" أن الهدف من الموسم الثقافى توعية الطلاب على كافة المستويات والأصعدة سواء سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا ودينيا، فضلا عن تنظيم ندوات تهدف إلى توعية الطلاب بإنجازات الدولة المصرية فى كل المجالات.

وتابع الدكتور ماجد فهمى نجم، أن الأيام المقبلة ستشهد تنظيم ندوات للمفكرين والسياسيين وشخصيات دينية لتحقيق الغرض الأساسى من التعليم الجامعى وإعداد خريج لديه الوعى والثقافة.