شكرا لقرائتكم خبر عن 62% من القراء يستبعدون اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقعون اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020، استبعد غالبية القراء اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020.

واستبعد 62% من القراء اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020، بينما توقع 38% من القراء اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020.