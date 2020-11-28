شكرا لقرائتكم خبر عن صحة كفرالشيخ تقدم الدعم للمواطنين ضمن مبادرة 100 مليون صحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام, وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بأن الفرق الطبيه تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية تقوم بعملها على أكفأ وجة وتقدم خدمات الفحص والتثقيف والمشورة على مستوى محافظة كفرالشيخ

وأن إجمالى ما تم فحصه خلال مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع هو 79550طفل حديث الولادة كما تم فحص 464ألف سيده ضمن مبادره دعم صحة المرأه وفحص 8544 حاله ضمن مبادره صحة الأم والجنين وفحص584 ألف حاله ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الغير ساريه والمزمنه .

وأكدت وكيل وزارة الصحه على حسن معاملة المترددين و إتخاذ كافه الإجراءات الوقائيه والإحترازيه ومنع التزاحم وتطهير أماكن الحملات والتأكيد على ارتداء الكمامات حرصا على سلامة الفريق الطبى والمترددين.