شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بأعياد الطفولة بثقافة أحمد بهاء للطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الطفولة وحرصها على إدخال البهجة والفرحة في نفوس أطفال مدرسة الأكاديمية لذوي الاحتياجات الخاصة، أقام قصر ثقافة أحمد بهاء الدين احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة تضمنت ورشة حكي مبسطة، ومناقشة الأطفال عن كتب الفاكهة وكتب الخضروات، بجانب مسابقة ثقافية مبسطة أدارتها فاطمة عمر، بالإضافة إلى ورشة تلوين لعلم مصر، وأخرى للصلصال لتقوية أنامل الأطفال ومحاولة مشاركتهم في الأحساس بالجمال البصري.

أقيمت فقرة مسرح عرائس للفنان وائل السيد متولي عن قيمة العمل وسط تفاعل من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قام الفنان محمود أبوالدهب بعرض فنون شعبية وتنورة تدريب الفنان خالد نصر الدين، كذلك أقيمت فقرة لاكتشاف مواهبهم، وقام الفنان محمد الشاهد بتقديم فقرة الماسكات لإسعاد الأطفال وإدخال الفرحة والبهجة في قلوبهم، وقدم الفنان إبراهيم حسين فيديو وثائقي عن الاحتفالية وجميع الأنشطة التي تم اقامتها وقام بالمونتاج والاخراج، وتم توزيع جوائز للاطفال .