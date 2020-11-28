شكرا لقرائتكم خبر عن «في بنية الصورة الشعرية نماذج من شعر العامية».. بـ«ثقافة القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ أمسية أدبية بعنوان «في بنية الصورة الشعرية نماذج من شعر العامية» بحضور أعضاء وضيوف النادي، أدارها هيثم عواد الذي أوضح أهمية دراسة مكونات الصورة الشعرية الجزئية والكاملة والتثبيت على أهمية تجديدها، ثم عرض نماذج من أهم الكتابات الإبداعية والنماذج الشعرية لشعراء محافظة القليوبية كالشاعر عصام حجاج والشاعر محمود عبدالباسط، ليبدأ الجزء الثاني من الأمسية بالاستماع إلى كتابات المبدعين الشباب نيرمين عيد وإيمان الطوخي وقصيدة بعنوان «على قبر أبويا» لمصطفى حجاج، وقصيدة «قلبك وأنا» لرنا كمال، وقصيدة «ماتستاهلشي الدموع» لغادة طلعت، وفي الختام تم التعليق النقدي على الكتابات المطروحه خلال الأمسية من جانب الشاعر سليمان الزهيري رئيس النادي.

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