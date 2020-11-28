شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد 6 من كل 10 أطفال لديهم مناعة ضد كورونا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن إتمام إجراءات استعدادها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والتى ترتفع وتيرة أعداد الإصابات بالتزامن مع حلول فصل الشتاء نظرا للأسلوب المعيشى الذى يفرضه انخفاض درجات الحرارة.

ومع حالة الخوف التي تسود بين أولياء الأمور خوفا من إصابة أطفالهم بفيروس كورونا، قال مصطفى المحمدى، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، 6 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 16 سنة لديهم مناعة ضد فيروس كورونا المستجد جراء إصابتهم بالفيروسات التاجية الأخرى التى تسبب نزلات البرد العادية.

وتابع : إن اللقاحات ضد فيروس كورونا لن تكون في متناول الأيدى قبل منتصف العام المقبل، وإن التجارب السريرية التي تجرى بـ«فاكسيرا» مطمئنة ولم يتم تسجيل أي مضاعفات على المتطوعين



وأضاف، أن الأوضاع في مصر أفضل كثيرا من بلاد كبرى، وأن المركز يقدم للمتطوعين فحصًا طبيًا شاملًا، وتحاليل دون مقابل، وبياناتهم سرية للغاية، لافتًا إلى أن مصر يشارك منها 6 آلاف شخص لإجراء تجارب على لقاحين صينيين.



فيما قالت وزارة الصحة والسكان، إن مصر تحتل المركز مصر المركز رقم 11 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين بنسبة (5.8%) بعد كل من فيجي (5.7%) والصين (5.4%) ويسبق مصر كل من بوليفيا وتشاد‎ (%6.2) وتأتى اليمن في المرتبة الأولى (29.0%) تليها إم إس زاندام (22.2%) والصحراء الغربية (10.0%) والمكسيك (9.8%) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة اتخذث كافة الاستعدادات مع دخول البلاد الموجة الثانية من إصابات كورونا وقالت : احتلت مصر المركز رقم 76 من حيث عدد المتعافين عالميا بنسبة (90.3%) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن وتليه جزيرة مان (90.2%) وتأتي أنجويلا وماكاو وسانت كيتس ونيفيس و تيمور الشرقية وجرينلاند وكاليدونيا الجديدة بنسبه تعافي 100%

وأكدت الوزارة أن مصر تحتل المركز 146 من حيث إجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة حيث يتم تسجيل 1093 إصابة لكل مليون وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن.





وتجرى وزارة الصحة والسكان اجتماعات مكثفة للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وتم توفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارىء، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

