شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 90 % من المدارس الخاصة حصلت أول قسط من مصروفات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أكثر من 90% من المدارس الخاصة والدولية حصلت القسط الأول من مصروفات العام الدراسى الحالى قبل بدء الدراسة فى أكتوبر الماضى ومن ثم لن يضار أى طالب لم يسدد القسط بانتهاء المدة المحددة كمهلة لسداد أول قسط فى مصروفات العام الدراسى والمحددة ب 30 نوفمبر الجارى.

وأضافت المصادر أن النسبة الباقية من أولياء الأمور سددوا المصروفات خلال الأيام الماضية منذ بدء العام الدراسي إلا بعض الإعداد القليلة وسوف تقوم بسداد المصروفات، موضحة أن كثير من المدارس حصلت مصروفات العام الجارى كاش.

وكانت وزارة التربية والتعليم مدت مهلة سداد القسط حتى 30 نوفمبر الجارى حتى لا تتخذ الإجراءات القانونية ضد الطالب المتأخر عن السداد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وقالت الوزارة إنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

كما أكدت الوزارة التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي - القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.