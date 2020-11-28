شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على عدد من مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار رفع مياه الأمطار ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،هطول أمطار متوسطة في حين لم تهطل الأمطار على مدن أخرى،وتبذل الأجهزة المحلية بالمحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،جهودا كبيرة لشفط مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والجانبية، ومن أفنية المدارس،وحولها.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة هطول أمطار المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية في كل الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي ،رئيس مركز ومدينة بلطيم رفع مياه الأمطار من شوارع قرى الساحل القبلي ليلا، مشدداً على التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية والتواجد الميداني لمتابعة الأوضاع أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان مجلس مدينة بلطيم .

وتابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم ليلا استمرار أعمال كسح مياه الأمطار وتجمعات المياه اولا بأول مشدداً برفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح والمعدات وماكينات الري لسحب مياه الأمطار.