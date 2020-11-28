شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تحتفل بالفوز على الزمالك بعدد من شوارع السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفلت جماهير النادي الاهلي بمحافظة السويس بفوز ناديهم المفضل على النادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. وقامت مسيرة سيارات بإطلاق الأبواق وأخرج مستقليها أعلام النادي الأهلي لترفرف براياتها الحمراء معربين عن فرحتهم الشديدة بحصول الأهلي على كأس إفريقيا للمرة التاسعة. ونزل عدد من المواطنين مشجعي الأهلي من سيارات بشارع المحافظة للرقص والاحتفال وسط سعادتهم بالفوز مما تسبب في وقف الطريق من قرية الحجاج حتي أمام شركة اورنج. فيما احتفل عدد من الشباب بالصعود أعلي سيارة والتزاحم عليها باحدي شوارع المناطق الشعبية بالسويس. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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