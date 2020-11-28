شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: الشحات لم يحالفه التوفيق.. وتعرضت لنقد لاذع من البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، إن هدف الزمالك في مرمى فريقه كان «هفوة» ولكن في النهاية الفارس الأحمر نجح في حسم اللقب.

وأضاف ياسر إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،«حققنا فوزا مستحقا وكنا الأفضل وهدف الزمالك جاء من هفوة».

وتابع :«مصطفى محمد مهاجم قوي، لكني تعرضت للذبح بعد هدفه أمام الأهلي في الدوري، كان هناك توفيقا كبيرا في هدفه، ولو تكرر 100 مرة لن تسكن الشباك».

وأكمل:«تعرضت لنقد لاذع من جانب حسام البدري، احترم النقد كثيرا ولكن ليس بهذه الطريقة، وصلتني كلمات منه، سأحترم وجهة نظره سواء في انضمامي للمنتخب من عدمه».

وأردف :«أنا وأيمن احتفلنا بفرصة الشحات، لكننا صدمنا بعدها، لاشك إنه لاعب كبير، وهو من أسباب التتويج، لكن في هذه الفرصة لم يحالفه التوفيق».