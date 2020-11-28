شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيل فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، جاء تتويجا لموسم طويل وشاق.

وأضاف طارق قنديل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،«قدمنا بطولة رائعة من بدايتها وحتى نهايتها، ونستحق التتويج بالبطولة».

وأكمل:«فايلر قدم مستوى جيدا مع الأهلى، ولكن الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيله عن الأهلي، وقام باستقدام الجنوب إفريقي موسيماني».