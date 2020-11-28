شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزمالك يستحق ركلة جزاء في نهائي القرن؟.. رضا البلتاجي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، إن طاقم الحكام محظوظ خاصة المساعدين لكن بشكل عام كان ادائهم جيدا.

وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «تغيير الحكم رضوان جيد يصير الشك بعض الشئ، وتأخر إعلان طاقم حكام اللقاء أمر غير جيد».

وتابع :«الحكم الجزائري مصطفى غربال، كان قراره صائبا في عدم احتساب ركلة جزاء للمغربي أشربف بن شرقي، وحكم الفار وافقه على ذلك».