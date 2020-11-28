شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يكشف تفاصيل بدء تجارب اللقاح الثانى لكورونا معمليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الكثير من التساؤلات، فيما يتعلق بتوقعات البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا، موضحا أن جميع المستشفيات الجامعية على استعداد لاستقبال الحالات المُصابة (كوفيد - 19) من خلال توقيع البروتوكولات الحديثة.

بدوره كشف مصدر بالمركز القومي للبحوث، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المركز يعمل للانتهاء من تحضير اللقاح الثاني لكورونا معمليا، وبمجرد الانتهاء سيتم التوصل مع إحدى الشركات لتحضير العينات الأولى لبدء التجارب على الحيوانات، مؤكدا ان ظهوره سيكون أسرع من اللقاح الجاري الانتهاء منه حاليا، وذلك لأنه سيتم تجنب جميع العواقب "الروتينية" التي عطلت ظهور اللقاح الأول حتى الآن.



وقال إن اللقاح الثاني عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد المصدر، أنه جارى العمل حاليا على دراسة الفيروس ومعرفة خواصه باللقاح الثاني، والاطمئنان على أمانها، وبعد انتهاء التجهيزات المتعلقة بالمصنع المكلف بتصنيع اللقاح الأول، سيقوم بتحضير العينات الأولى للقاح الثاني لبدء التجارب الإكلينيكة عليها.



وأوضح، أن المركز قام بإجراء اختبارات وأبحاث ودراسات علمية لـ 140 دواء مختلف، للتأكد من فعاليتهم وإيجابيتهم في التعامل مع فيروس كورونا والمساهمة في مواجهة المرض، لافتا إلى أن التجارب المعملية أثبتت فعالية 5 أنواع من الأدوية مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أن 2 منهم مضادات حيوية للفيروسات، و3 مكملات غذائية، مشيرا إلى أن الباحثين بالمركز القومي للبحوث يعملون دون انقطاع لإيجاد حلول جذرية للمواجهة في علاج كورونا المستجد، مناشدا المواطنين الالتزام الفترة الحالية والمقبلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.