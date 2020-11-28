شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجح رجال الأمن فى تأمين مباراة الأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال الأمن كعادتهم، في تأمين لقاء الأهلي والزمالك فى النهائي الأفريقي، بعد جهود أمنية استمرت لعدة أيام قبل المباراة، حيث شكلوا 3 دوائر أمنية لتأمين اللقاء الأبرز في الساحرة المستديرة الافريقية.

وشملت خطة التأمين الدائرة الأولى وهي ملعب المباراة، بينما جاء في الدائرة الثانية المقصورة الرئيسية، وجاء بالدائرة الثالثة أبواب الاستاد.

ولم يتوقف دور رجال الافريقية للأمن والحراسة، على تأمين ملعب المباراة أثناء إقامتها، وإنما امتد لأكثر من ذلك، وصولاً لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفريق الفائز.

وتوج الأهلي ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن.