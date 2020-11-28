شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنظم مسابقة عن "المخدرات وتأثيرها على الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الاجتماعية بكلية اقتصاد منزلى بجامعة حلوان، إقامة مسابقة الموضوعات الاجتماعية (المخدرات وتأثيرها على الشباب)، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذكرت إدارة رعاية شباب كلية الاقتصاد المنزلى، واتحاد الطلاب بالكلية، أنه على من يرغب بالانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة فى المسابقة إدراج اسمه فى رعاية الشباب بالكلية، لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب.

وقد حددت الكلية جوائز مالية للطلاب الفائزين فى مسابقة الموضوعات الاجتماعية، وتأتى الجوائز على النحو التالى ، مبلغ 150 جنيهًا للمركز الأول، و 100 جنيه للمركز الثانى، و50 جنيهًا لصاحب المركز الثالث.

ويأتى هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 ، حيث تعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.