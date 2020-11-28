شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: فتح إمكانية الانتقال مابين الجهات الإدارية داخل المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الدولة تريد أن يكون هناك جهاز إدارى كفء وفعال يقوم بدوره التنموي ويطبق معايير الحوكمة، وهذا هو هدف الجهاز سواء مؤسسات أو أفراد من أجل تقديم الخدمات بسهولة ويسر، مضيفا أن العالم أجمع يمر بظروف خاصة وهى جائحة كورونا فهناك أولوية لسلامة الموظفين والموظفات.

وتابع الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، إنه حال رفض الجهة المنتدب إليها بأنها لا تحتاج هذا الموظف ففي هذه الحالة يعود ويعمل في جهة عمله الأساسية، وفى حال ندب الموظف على سبيل المثال في أى محافظة وانتهت مدة انتدابة في تلك المحافظة فمن الممكن أن ينتقل فى أى مديرية من مديريات الخدمات حيث إنه تم فتح إمكانية الانتقال والتنقل مابين الجهات الإدارية داخل المحافظة.

من جانب أخر كان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم (4) سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.