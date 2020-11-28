شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب شخصية أبو حجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان مصطفى درويش إنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير لشخصية أبوحجر، موضحا أنه تلقى رسائل تهديد وحالة غضب كثير وهذا يعنى مدى نجاح الشخصية.

وأضاف مصطفى درويش، خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى، ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، إن لى صديق حب بنت واتجوزها في شقى مراته اللى تعبت فيها، ومن هنا عشت مع شخصية ابو حجر بحكاية ربع قيراط.

وقال الفنان مصطفى درويش ان هناك حالة حب عاشها فريق العمل بحماية ربع قيراط بمسلسل إلا انا، مضيفا ان ريهام عبدالغفور فنانة متميزة ومحترمة جدا

وأضاف درويش أن أصعب مشهد بالمسلسل عندما وجدتنى مع مراتى وبكيت بالفعل، وقمت بتمثيل ما يقرب من 30 عمل فنى ولأول مرة أبكى خلال هذا المشهد مع ريهام عبدالغفور.

وتابع: «لن أكرر دور الخاين كثيرا خلال الفترة المقبلة، لأنني لا أحب التكرار».

وأكد درويش أن شخصية أبوحجر بالتاكيد موجوده ولكن الرجاله زى الفل، وكلنا شاهدنا مسلسل الحاج متولى وكنا سعداء بالشخصية

واضاف درويش، اننى عادى مع الستات مش مفترى، وان جاذبية البنت ثقافتها ودماغها وان يكون دمها خفيف وعنيها تكون حلوة

ولم تكن في حياتى بنت الجيران التي احبها، ولا اعرف اعاكس وبدايتى علاقاتى النسائية في الكلية، ولم اخسر أي صاحب بسبب ست، امراة واحدة لا تكفى في حياة الرجل، وانا لم اتزوج حتى الان .

وأشار درويش إلى أن الستات بتحب في مصطفى درويش جراته ورجولته، وأن الراجل في العموم مش بيخون .

وتابع درويش اكتر ست خلتى ابكى امى، واكبر غلطة تسيب البيت للست، واحلى كلمة يحب الراجل يسمعها من الست انتا سندي .