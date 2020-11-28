شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني مكسب كبير للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سمير كمونة لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحرم استحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك.
وأضاف سمير كمونة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«المباراة شهدت توتر بين اللاعبين ولكن الأهلي استطاع يحسمها في النهاية، موسيماني مدرب ذكي جدا واللاعبين كانوا رجال».
وأكمل: «موسيماني نجح في إعادة اللاعبين لمستواهم، وهو مكسب كبير جدا للأهلي، إنه مدير فني مميز ونجح ان يصل باللاعبين للعب على البطولة، ويجب استمراره خلال الفترة المقبلة.
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