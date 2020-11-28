شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفرالشيخ تنظم اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور أحمد قدري مدير نادي ريادة الأعمال والدكتور إيناس جمعة نائب مدير النادي ينظم نادي ريادة الأعمال بالجامعة الأحد المقبل الموافق اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال بالجامعة والذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بأهميتها تحت عنوان A new Era of entrepreneurship impact on Universities لتدريب «150» طالب من طلاب جامعة كفرالشيخ في قاعة السيمنار بكلية الحاسبات والمعلومات، ويضم فريق التدريب الدكتور احمد محمود قدري والدكتور تامر احمد مدير برنامج التدريب على ريادة الأعمال بمؤسسة wadhwani الدولية والمهندس إبراهيم عبدالواحد عصر مهندس كمبيوتر ورجل أعمال مصري ومدير عمليات الحاضنه في حاضنة إبني مصر.

يأتي ذلك في إطار مشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ وتزامناً مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال .

وقال الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ تعمل على نشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال وإتاحة تدريب معتمد عالي المستوى للطلاب والخريجين للمشاركة في سوق العمل والمساهمة في تعزيزثقافة إبتكار أفكار مشروعات وشركات للشباب .

وصرح الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مناسبة مهمة لإبراز دورالمبتكرين ورواد الأعمال ومساهمتهم في نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب المفيدة والتي حققت نجاحات عالميا.

وأضاف دسوقي أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا كبيرًا، كما ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وتعمل على تنوع مصادر الدخل، وونشهد اهتمام القيادة السياسية الرشيدة برواد الأعمال ودعمهم وتمكينهم .

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تهتم بتوعية طلابها ودعمهم وتشجيعهم للتوجه نحو المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر، وحثهم على التفكير الإيجابي في مواجهة الأزمات للخروج بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم في بداية تنفيذ مشاريعهم الخاصة، وإيمانا بدور الجامعة ممثلة في مكتب ربط الجامعة بالصناعة في توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.