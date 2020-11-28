شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أمين التنظيم بـ«مستقبل وطن» بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي المحاسب أحمد السيد جعفر، أمين مساعد حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وعمدة قرية الزعفران بمركز الحامول، وذلك إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخرا.

وتم احتجازه بالمستشفي الجامعي بكفرالشيخ لإجراء عمليه جراحيه، ثم تم نقله لإحدي المستشفيات بالقاهره لتكملة علاجه إلا أنه توفي.

وسيتم دفنه بمقابر العائله بقرية الزعفران بمركز الحامول فور مجيء الجثمان من القاهرة.