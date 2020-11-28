شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات شعراء لأندية أدب البادية بثقافة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية من خلال فرع ثقافة مطروح.

حيث قدم شعراء أندية أدب البادية بمطروح أمسيات شعرية متميزة، وألقى الشاعر صالح الجرارى من نادى بادية برانى قصيدة من قصائد الحكم والمواعظ والتى تحث تحديدا على التصالح والتقارب والمودة، كما تألق الشاعر فرج العبدبقصيدة عن الوباء الكرونا المنتشر في العالم وكيف بدأ هذا الوباء من الصين وانتشر ليصل إلى أمريكا وباقى دول العالم، بينما ألقى الشاعر ابراهيم فضل رئيس نادى بادية الحمام قصيدة دينية يحث فيها على الإلتزام بفروض الدين الصلاة وصلة الرحم.

استكمالا لسلسلة ورش التشكيل بالورق قدمت الفنانة نهلة عبدالقادر مجموعة من الورش المختلفة للتشكيل بالورق الملون وشرحت من خلال كل ورشة طريقة جديدة لقص وتشكيل الورق مكونة اشكال ومجسمات مختلفة ومتميزة.

أقيمت محاضرة ببيت ثقافة الضبعة تحدثت من خلالها أمنية الشافعي عن مطروح بين التنمية والنمطية شرحت من خلالها أوجه التطوير التي شهدتها محافظة مطروح في الفترة الماضية سواء في الخدمات المختلفة أو في التعليم، كما تطرقت إلى المشاريع المستقبلية التي سوف يتم تنفيذها بالمحافظة حتى تجعل من محافظة مطروح من أهم المحافظات لإقامة المشاريع التنموية، بينما قدم محسن محاضرة التذوق السمعى واصل من خلالها المحاضر سلسلة المحاضرات التي بدأها في الأشهر الماضية متحدثا عن المقامات الموسيقية وسبق أن تناول مقام الرست والعجم، متناولا هذه المرة الحديث عن مقام النهاوند وتكوينة واستخدامه وما يميزه عن باقى المقامات