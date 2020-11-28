شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب البرلمان الدكتور جمال حجاج بدائرة بنها وكفر شكر متأثرا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، عضو مجلس النواب، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وأعلن النائب المتوفي إصابته وبعض أفراد أسرته بفيروس كورونا عقب الانتهاء من انتخابات البرلمان في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، حيث أعلن فوزه من الجولة الأولى، لكن القدر لم يمهله حتى الاحتفال بفوزه مع أهل دائرته، أو استخراج كارنيه العضوية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية خبر وفاة النائب «لا اله إلا الله.. وفاة الدكتور جمال حجاج / مدير هيئة التامين الصحي بالقليوبية عضو مجلس النواب دائرة بنها وكفر شكر رحمه الله عليه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين».

وشغل الفقيد منصب مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، وكان نائبا بمجلس الشعب عن دائرة مركز بنها دورة سابقة.