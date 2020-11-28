شكرا لقرائتكم خبر عن معهد السكة الحديد يبدأ الدراسة بعامه الثانى ويعلن قبول 100 طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الدراسة بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال عامه الدراسى الثانى، منذ تصديق المجلس الأعلى للجماعات على تأسيسه، حيث تم اختيار 100 طالبا للاتحاق بالمعهد خلال العام الدراسى الجديد، عقب اختبارات القدرات التى أجراها المعهد لاختيار 100 طالبا من بين الطلاب المحالين إليه من مكتب التنسيق.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن المعهد اختار ثلث الأعداد المحالة إليه من مكتب التنسيق من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتم اختيار 50 طالبا لشعبة الإشارات بالمعهد و50 طالب آخر لشعبة الوحدات المتحركة (القطارات)، حيث يستهدف المعهد توفير احتياجات مرفق السكة الحديد من الفنيين فى التخصصات المختلفة.

وأضافت المصادر أنه لم يتم قبول أى من الطالبات للإتحاق بالمعهد بسبب رؤية هيئة السكة الحديد فيما يتعلق بطبيعة وظائف السكة الحديد الفنية، حيث يستهدف هذا المعهد توفير كل احتياجات المرفق من كافة التخصصات الفنية والإدارية، لافتة إلى أن الدراسة حاليًا بالمعهد قاصرة على شعبتى الإشارات (السيمافورات) والوحدات المتحركة على أن يتم إضافة شعب أخرى وفق احتياجات السكة الحديد خلال السنوات القادمة.

وأوضحت، أن كافة الطلاب المقبولين للدراسة بالمعهد خضعوا لاختبارات قدرات تشمل معلومات عامة واختبارات لياقة بدنية وكشف طبى بجانب مجموع درجاته، وأن نصف الطلاب المختارين هذا العام من طلاب الثانية والعامة والنصف الآخر من طلاب الدبلومات الفنية.

وأكدت المصادر أن معهد تكنولوجيا السكة الحديد هذا العام يدخل فى عامه الدراسى الثانى، منذ تصديق المجلس الأعلى للجماعات على تأسيسه بهدف تغطية احتياجات السكة الحديد من الفنيين والتخصصات الفنية المختلفة الموجودة فى السكة الحديد، ومدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان، ونظام الدراسة داخلية يعتمد على الإقامة الدائمة فى المعهد، حيث يوجد سكن ملحق بالمعهد لإقامة الطلاب، ويمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فى التخصص.

والطالبات غير مقبولات للدراسة فى هذا المعهد بسبب طبيعة الوظائف الفنية المطلوبة للسكة الحديد، والتي لا تتناسب مع طبيعة المرأة مثل فنى ميكانكى وفنى إشارات أو غيرها من المهن التي تشترط مواصفات خاصة، لافتة إلى أن مكتب التنسيق إحال إلى المعهد بعض الطالبات بسبب مجموعهم إلا أنه تم استبعادهم في اختبارات القدرات كما حدث خلال العام الماضى.

ومعهد تكنولوجيا السكة الحديد يقع فى منطقة وردان التابعة لهيئة السكة الحديد الواقعة بداية طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى، وهى نفس المنطقة التى تقع فيها أيضا المدرسة الثانوية الصناعية للنقل التى تخرج آخر دفعاتها خلال العام الدراسى الحالي 2020/ 2021 قبل إغلاقها تماما بعد قرار استبدالها بالمعهد التكنولوجى ووقف قبول بها أى دفعات دراسية جديدة منذ العام الماضى.

وكانت الدراسة استأنفت بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل للعام الخامس بعد 13 عاما من الإغلاق، وهى سيتخرج منها 3 دفعات فقط آخرها دفعة مايو 2021 قبل العودة لإغلاقها مجددا، حيث أن نظام الدراسة بالمدرسة كان ثلاث سنوات ويحصل الخريج منها دبلوم فنى، حيث سبق واتخذت وزارة النقل قرار بإغلاق هذه المدرسة عام 2003/ 2004 قبل بدء تطوير معهد وردان الكائنة داخله المدرسة.