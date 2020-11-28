أخبار × 24 ساعة.. صرف معاشات ديسمبر خلال أيام وإجراءات لمنع التزاحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى. التأمينات تؤكد صرف معاشات ديسمبر خلال أيام وإجراءات احترازية لمنع التزاحم الصحة تكشف عن 4 نصائح للحماية من مضاعفات المضادات الحيوية حماية المستهلك يجدد مطالبة المواطنين بشراء السلع من المحلات المرخصة الزراعة تؤكد ارتفاع صادرات المانجو والجوافة لـ51941 طن تعديلات جداول تشغيل القطارات مع إدخال عربات روسية جديدة للخدمة الأرصاد تتوقع غدا أمطارا متوسطة على الإسكندرية ومطروح والصغرى بالعاصمة 14 التعليم تعلن إجازة الفصل الدراسى الأول من 6 لـ 18 فبراير 2021 وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط تشهدان خطبة الجمعة داخل مسجد الرحمة برأس البر.. صور قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد قيامها الأوقاف تفتتح 6 مساجد فى 5 محافظات اليوم.. صور وزيرة الهجرة تنشر صورها من داخل مساجد دمياط.. وتعلق: نشكر ربنا على نعمة الوطن ‎التموين تصرف 98% من مقررات شهر نوفمبر حتى الآن القوى العاملة تنجح فى تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات 66 عاملا مصريا بالسعودية

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